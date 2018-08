Vluchtelingenkinderen in het Gooi worden voorgelezen om taalniveau op peil te houden

HUIZEN - Vrijwilligers komen deze zomer langs bij vluchtelingenkinderen in het Gooi. Hun net opgebouwde taalkennis kan anders in de zomervakantie verloren gaan.

Tineke Mathijssen komt elke week een uurtje langs bij het gezin Zerezgi. De ouders van het gezin uit Eritrea zijn hun Nederlandse taal nog aan het ontwikkelen en zijn maar wat blij met de hulp.

Moedig

"Heel belangrijk", zegt vader Hogan. "Voor mij leuk. De kinderen helpen ook thuis met de Nederlandse les. Heel belangrijk." De vader krijgt na afloop van het gesprek applaus. In het Nederlands op de tv praten vergt moed van hem.

Tineke leest twee kinderen van het gezin voor. Een meisje van twaalf en een jongetje van vijf. Ze merkt dat de kinderen genieten van de voorlezen. "Haar talenkennis is nog niet zo groot. Doordat dit kinderboek eenvoudig geschreven is kan ze het en merk ik dat ze daar trots op is. Hij vindt het ook leuk, hij wil heel graag tellen."

Vrijwilligers

Het project genaamd Zomer Express bestaat al tien jaar. Het is een iniatief van de bibliotheek en vindt deze hele zomer plaats in Huizen, Laren, Blaricum en Gooise Meren. Bij vijftien statushoudersgezinnen met kinderen van ongeveer vier tot tien jaar komen vrijwilligers langs. De vijftien vrijwilligers komen één keer per week langs.