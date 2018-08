Deel dit artikel:











Passagiersgroei Schiphol komt bijna tot stilstand Foto: NH Nieuws / Stephan Brandhorst

SCHIPHOL - De groei van het aantal passagiers op Schiphol is in juli vrijwel tot stilstand gekomen. Nadat het aantal passagiers op de luchthaven in de eerste helft van dit jaar nog met 5,4 procent steeg, is er in juli nog maar een stijging van een half procent te constateren.

Dat meldt Luchvaartnieuws.nl. In de drukke vakantiemaand verwelkomde Schiphol een kleine 6,8 miljoen passagiers. Ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar, zijn dat slechts 33.000 meer reizigers. Het aantal vluchten op Schiphol kan niet meer toenemen doordat het maximale aantal slots bereikt is. Het aantal vliegbewegingen daalde in de afgelopen maand zelfs met twee procent naar 45.550. Al gauw zo'n duizend minder dan in dezelfde maand vorig jaar. Door de inzet van grotere vliegtuigen en dankzij hogere bezettingsgraden kon het aantal passagiers toch stijgen. Lees ook: Zwarte Maandag op Schiphol: vandaag drukste dag van het jaar Op 30 juli beleefde Schiphol de drukste dag van het jaar. Toen maakten 233.000 passagiers gebruik van de luchthaven. In totaal vertrokken 80.000 passagiers, arriveerden er 75.000 en maakten 78.000 mensen een overstap.