Gezin uit Nieuw-Vennep de dupe van flexbus-systeem: 'busreis onmogelijk'

NIEUW-VENNEP - Een gezin uit Nieuw-Vennep kan vanwege moeilijkheden met het nieuwe AML Flexbus-systeem niet met de bus reizen. Het maximale aantal personen dat per account met de bus kan reizen is voor het gezin te klein. Dat moet Connexxion veranderen, vindt Maatschappij Voor Beter OV.

Philip Scheel wilde gisterochtend met zeven personen van Nieuw-Vennep naar Abbenes met de bus. Volgens Connexxion is dit niet mogelijk omdat er maar vier mensen tegelijkertijd met het voertuig mee kunnen.

Scheel moet volgens de vervoersmaatschappij twee accounts aanmaken en twee verschillende voertuigen bestellen. "Of ze dan komen is maar de vraag", zegt Scheel tegen NH Nieuws. Daarnaast is de prijs per persoon drie keer zo hoog en zegt Scheel dat hij twee keer zo lang onderweg is. "Geen wonder dat mensen de auto nemen."

"Geen vertrouwen"

De dochter van Scheel heeft uiteindelijk de familie naar hun eindbestemming gebracht. "Mijn dochter moest twee keer rijden, omdat we gewoon geen vertrouwen hebben in de bus."

Met het nieuwe ov-systeem worden grote bussen vervangen voor auto's of kleine bussen. De voertuigen komen alleen op bestelling via de bijbehorende app of telefonisch. Hierdoor rijdt de bus of auto alleen wanneer er daadwerkelijk om wordt gevraagd.

'Slechte zaak'

Maatschappij Voor Beter OV vindt de situatie van het gezin een slechte zaak. "Als Scheel met zeven personen wil reizen dan moet de app dat gewoon kunnen aangeven en moet Connexxion dat regelen", zegt Rikus Spithorst.

Hij heeft overigens verder nog geen klachten binnengekregen over het flexbus-systeem. "Dat komt ook omdat het een zeer kleine en beperkte dienst is die aangeboden wordt ter vergelijking met mensen die bijvoorbeeld met de GVB reizen."

Connexxion was vandaag niet bereikbaar voor reactie.