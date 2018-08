Deel dit artikel:











Auto-inbraak in Den Helder: agent wint sprint van verdachte Foto: Shutterstock

DEN HELDER - Met een korte sprint wist een politieman in Den Helder vannacht een auto-inbreker te achterhalen. De man was op de vlucht geslagen nadat hij met een twee verdachte vermoedelijk bij een auto had ingebroken.

Rond 1.30 uur kreeg de politie de melding van de inbraak in een auto op de Graaf Willem II Straat. Daar constateerden ze dat het voertuig aan de bestuurderskant was opengebroken. De twee verdachten die bij de auto gezien waren, hadden toen al de benen genomen. Toch zag een agent één van de mannen even verderop plotseling rennen. Hij zette de achtervolging in en beslechtte de krachtmeting in zijn voordeel. De zoektocht naar de andere verdachte werd nog voortgezet, maar hij werd, ondanks de inzet van een politiehond, niet meer gevonden. Of er spullen uit de auto zijn buitgemaakt is niet duidelijk.