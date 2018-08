Wielrenner Van den Berg van campertje naar bus

PURMEREND - Julius van den Berg maakte tijdens de Binckbank Tour zijn Wolrd-Tour debuut voor EF Education First. "Ik was toch wel wel een beetje gespannen", aldus Van den Berg.

De Purmerender maakte een aantal weken terug de overstap van SEG Racing naar EF Education First. "Op zich vallen de verschillen wel mee. Het is allemaal wel groter. In plaats van een campertje heb je nu een grote bus. Je hebt meer staf om je heen en je hoeft vrij weinig zelf te doen", aldus Van den Berg.

Kopman is Sep Vanmarcke. "Mijn broer Ken is ploegleider geweest bij SEG Racing. Ik had hem meteen gevraagd over Julius en dan krijg je wel een beeld van hem", aldus Vanmarcke.

NH Sport was aanwezig bij de individuele tijdrit tijdens de BinckBank Tour en maakte de volgende reportage.