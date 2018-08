Heerenveen haalt Rienstra naar Friesland

ALKMAAR - Ben Rienstra speelt komend seizoen bij sc Heerenveen. De Friese eredivisieclub meldt dat de 28-jarige middenvelder een contract tekent tot medio 2021. Rienstra komt over van AZ. Hij kwam afgelopen seizoen op huurbasis uit voor Willem II.

In Tilburg maakte Rienstra tien doelpunten in dertig wedstrijden. "Ben beschikt over scorend vermogen en heeft de afgelopen jaren in Nederland een goede cv opgebouwd", zegt technisch manager Gerry Hamstra van Heerenveen. "Het is mooi dat we deze allround middenvelder kunnen toevoegen aan onze selectie."

De in Alkmaar geboren Rienstra speelde in de jeugd voor Ajax en AZ, maar maakte zijn debuut in het betaalde voetbal bij Heracles Almelo. Van 2010 tot de zomer van 2014 was hij Heraclied. Na een seizoen bij PEC Zwolle haalde AZ Rienstra naar zijn geboortestad.