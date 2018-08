Langedijker wijnboer valt weer in de prijzen: "Goud voor dessertwijn"

ZUID-SCHARWOUDE - Wijndomein De Koen in Zuid-Scharwoude is weer met een van haar wijnen in de prijzen gevallen. De dessertwijn 'Nagenieten' kreeg gisteren op een beurs in Berlijn een gouden medaille. Het gaat sowieso goed met Nederlandse wijnen. Al groeit het aantal wijnboeren in onze provincie niet.

"Dit is de kroon op je werk", zegt Pieter de Boer van Wijndomein De Koen trots. "Al onze wijnen zijn inmiddels in de prijzen gevallen, en nu dus ook onze dessertwijn."

Bij De Boer draait het niet om kwantiteit. "De kleigrond hier is heel belangrijk, maar daarnaast is eigenlijk het grootste geheim dat wij een lage productie hebben. Dus we halen veel trossen weg om de rest voldoende smaak en geur te geven."

Vandaag maakte het CBS bekend dat het aantal wijnboeren in Nederland licht is toegenomen. Vooral in het zuiden. In Noord-Holland staat het aantal officiële wijnboeren op vier. Net zoveel als vorig jaar, maar de helft minder dan in 2013.

"In Noord-Holland zit je toch met een minder klimaat dan in het zuiden en oosten", verklaart De Boer het verschil. "Hier blijft het stabiel, want in een minder goed jaar zitten we hier toch op de grens van de mogelijkheden."

In oktober zullen bij De Koen de druiven geoogst worden. Van de trossen die het niet tot wijn redden, wordt druivensap gemaakt.