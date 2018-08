Deel dit artikel:











Enkhuizer stapt zonder rijbewijs en mét drugs op achter het stuur Foto: ANP

HOORN - Een 42-jarige man uit Enkhuizen is vannacht na de harddrug GHB gebruikt te hebben in de auto gestapt. Na op de Westerdijk in Hoorn op een paaltje te zijn gebotst, hield de politie hem aan. Hij bleek tevens geen rijbewijs te hebben.

Bij het maken van een controlerondje viel het oog van de politie rond 1.30 uur op de man. Zijn auto stond met draaiende motor tegen een paaltje aan, terwijl de bestuurder ernaast stond. Nog voor de politie hem kon vragen wat er was gebeurd, ging hij al onderuit. In de auto vonden agenten een flesje met daarin vermoedelijk de harddrug GHB. Hij is door de politie voor een controle meegenomen naar het ziekenhuis. De man was ook tijdens deze rit niet aanspreekbaar. In het ziekenhuis is er bloed van hem afgenomen. Naast het gebruik van drugs achter het stuur, bleek de Enkhuizer ook geen rijbewijs te hebben.