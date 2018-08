Halsema: "Je kan hier niet meer van een incident spreken"

AMSTERDAM - (AT5) Ook de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema is flink geschrokken van de reeks gewelddadige incidenten in de Johan Huizingalaan de afgelopen dagen. "Je kan hier niet meer van een incident spreken", zo zegt ze in een interview met AT5.

De Johan Huizingalaan is de afgelopen dagen het toneel van ernstige gewelddadige incidenten. Dit weekend werd er een interieurzaak beschoten en gisteren was een schoonmaakbedrijf het doelwit, waar ook een explosief werd achtergelaten, dat uiteindelijk niet afging. Vannacht ging een ander explosief wél af, vlak voor een restaurant.

Burgemeester Halsema sprak vanmiddag met één van de beschoten ondernemers, en ook met enkele zeer verontruste buurtbewoners. Halsema: "Ik kan me voorstellen dat de bewoners zich onveilig voelen, want hier kan je niet meer van een incident spreken natuurlijk als het drie keer achter elkaar plaatsvindt. En dit is een heel rustige, gemengde wijk, waar kinderen wonen, waar ouderen wonen. Ja, en dan is het zeer onplezierig als er 's nachts kogels rondvliegen."

Halsema besloot dat er direct cameratoezicht komt in de straat. Ook is er vanavond een bewonersbijeenkomst waar buurtbewoners hun zorgen kunnen uiten. Ze kunnen ook terecht in een mobiele politiepost die in de buurt is neergezet.

De politie heeft nog geen arrestaties verricht, en onderzoekt nog of er een verband is tussen de verschillende incidenten.