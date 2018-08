Provincie is woonbotenwalhalla: bijna helft alle woonboten in Noord-Holland

NOORD-HOLLAND - Onze provincie is een woonbotenwalhalla: bijna de helft van alle woonboten in het land ligt in Noord-Holland, zo blijkt uit cijfers van het CBS uit 2017. Amsterdam spant met ruim 2.400 woonboten de kroon.

Van de ruim 9.000 bewoonde boten ligt meer dan een kwart in de hoofdstad. In onze provincie delen Zaanstad en Wijdemeren de tweede plek met beide 220 bewoonde boten en arken. Op de derde plek staan Haarlem en Aalsmeer: in beide steden telt het CBS er 210.

In Bloemendaal, Landsmeer, Castricum en Amstelveen zijn woonboten een stuk minder populair. Die vier gemeentes hebben ieder 10 woonboten.



Buiten onze provincie staan er in Groningen, De Ronde Venen en Utrecht de meeste bewoonde boten. In Groningen telt het CBS er 460, in De Ronde Venen 415 en in Utrecht 325.

Amsterdam

Het wonen op boten is in Amsterdam al sinds de zeventiende eeuw een traditie. Vooral bij woningnood, zoals tijdens de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog, besloten veel mensen op een boot te gaan wonen.

Alle cijfers zijn door het CBS afgerond op vijftallen. Plaatsen met minder dan vijf woonboten zijn niet meegenomen in het onderzoek.

Bekijk de kaart hieronder om te zien hoeveel woonboten er in jouw gemeente staan.