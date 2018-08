Expositie Zilveren Camera in september in Affichemuseum Hoorn

HOORN - De winnende foto's van de Zilveren Camera 2017 worden in september drie weken lang getoond op de locatie van het voormalige Affichemuseum in Hoorn.

De tentoonstelling wordt op 1 september geopend tijdens het Culturele Weekend Hoorn Kunst & Cultuur.

Lees ook: Haarlemse genomineerd voor Zilveren Camera: "Het voelt echt geweldig"

Een van de genomineerden dit jaar was de Haarlemse fotograaf Helene Wiesenhaan. "Het voelt echt geweldig om genomineerd te zijn", vertelde ze vol enthousiasme aan NH Nieuws. "Ik had echt niet verwacht dat ik bij de beste drie foto's zou komen." Winnen deed ze echter niet. Ze werd derde in de categorie Kunst, Cultuur en Entertainment Enkel. De Zilveren Camera voor beste foto over alle categorieën ging naar fotograaf Chris Keulen.

De foto's zijn tot en met 23 september te zien op de locatie van het voormalige Affichemuseum aan de Grote Oost 2 en 4 in Hoorn. De expositie is geopend van woensdag tot en met zondag van 12.00 uur tot 17.00 uur.