Politieke crisis Zandvoort: anonieme schenker maakt zich bekend

ZANDVOORT - Zandvoorter Dirk Berkhout blijkt de gift van 4500 euro te hebben gedoneerd aan de Ouderenpartij Zandvoort (OPZ). Dat heeft hij zelf in de Zandvoortse Courant bekend gemaakt. Zijn gift heeft voor enorme beroering gezorgd in de Zandvoortse politiek. Tijdens de laatste raadsvergadering wilde OPZ zijn naam niet bekend maken.

In de krant gaat Berkhout in op de reden van de gift aan de partij, die bestemd was voor de verkiezingscamapgnekas. Hij was lid van Team Bad Zandvoort, waar ook AG Architecten deel van uitmaakte, één van de drie architectenbureaus die in de running waren tijdens de aanbesteding van het bouwproject Watertorenplein.

Wethouder Joop Berendsen (OPZ), die het project Watertorenplein onder zijn hoede had, ging tijdens de met spoed ingelaste vergadering diep door het stof. Hij had de gift moeten melden en had dat niet had gedaan. Daardoor zou er een schijn van belangenverstrengeling kunnen ontstaan. Hij overleefde een motie van wantrouwen en dat was voor wethouder Gerard Kuipers (D66) reden om op te stappen. Hij wil niet meer met OPZ samenwerken, omdat die partij niets openbaar wilde maken over de naam van de schenker en wat voor soort relatie hij of zij had met één van die architectenbureaus.