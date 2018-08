Burgemeester Amsterdam stelt per direct cameratoezicht in na schietpartijen en explosie

AMSTERDAM - (AT5) Twee schietpartijen, een niet ontploft explosief en een explosief dat wel afging en dat allemaal binnen vier dagen tijd. Bewoners van de Johan Huizingalaan in de Amsterdamse wijk Slotervaart zijn bang en daarom brengt burgemeester Halsema vandaag een bezoek aan de straat.

Afgelopen nacht ging er een explosief af voor de deur van een restaurant. Gisternacht was het zo'n vijftig meter verderop ook al raak, toen een schoonmaakbedrijf werd beschoten en de politie achter het gebouw een explosief vond. Het bedrijfspand werd gisteren meteen gesloten door de burgemeester. In de nacht van zaterdag op zondag werd een interieurwinkel in de straat ook al beschoten.

Bijeenkomst voor bewoners

Buurtbewoners geven aan bang te zijn na de reeks van geweldsincidenten. Studenten die in de straat wonen gaven aan AT5 zelfs aan te willen verhuizen. Burgemeester Halsema wil bewoners een hart onder de riem steken.

Naast een luisterend oor van de burgemeester krijgen buurtbewoners ook de mogelijkheid om vanavond naar een bewonersbijeenkomst te gaan. Daar kunnen ze hun zorgen uitspreken.

Camerabewaking en politiepost

Ook krijgt de buurt camerabewaking: vanmiddag wordt de eerste camera in de straat opgehangen, morgen wordt de rest geïnstalleerd. Buurtbewoners die vragen hebben kunnen ook terecht bij een mobiele politiepost die in de straat is neergezet.

De politie heeft nog niemand aan kunnen houden. Er wordt nog onderzocht of er een verband bestaat tussen de verschillende geweldsincidenten.