Romantisch huwelijksaanzoek tussen de kazen in Alkmaar Foto: Alkmaar Centraal Foto: Alkmaar Centraal Foto: Alkmaar Centraal

ALKMAAR - Het was gisteravond een hartverwarmend en romantisch moment tijdens de avondkaasmarkt in Alkmaar. De bel was geluid en het interview met de gast was afgelopen toen een overduidelijk bloednerveuze Duitse jongeman zich midden op de kaasmarkt meldde en via de omroepinstallatie zijn vriendin vroeg om naar hem toe te komen.

Ze was volgens mediapartner Alkmaar Centraal nauwelijks van de schrik bekomen toen hij op het Waagplein in Alkmaar door zijn knieën zakte en haar ten overstaan van honderden mensen ten huwelijk vroeg. Het antwoord was gelukkig 'ja' waarna enthousiast gejuich en geklap het paar ten deel viel. Een potentieel mooi verhaal voor 'later' wanneer de kinderen vragen hoe en waar papa mama ten huwelijk heeft gevraagd. "Auf dem Käsemarkt von Alkmaar", zal dan ongetwijfeld het antwoord luiden.