Celstraf voor mishandelen homo's op Amsterdamse Damrak Foto: ANP Xtra

AMSTERDAM - Een 27-jarige man moet de gevangenis in voor het mishandelen van twee homo's op het Damrak in hartje Amsterdam. Hij is woensdag veroordeeld tot twee jaar celstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk voor poging tot doodslag en zware mishandeling. Drie anderen waren eerder al veroordeeld. Zij hadden tot 40 maanden cel gekregen.

De mishandeling gebeurde in juni vorig jaar. De twee slachtoffers liepen met twee vrienden richting station Amsterdam Centraal. Bij de Reguliersdwarsstraat werden ze uitgescholden door een groep mannen. Een van hen riep dat hij homo's wilde doodmaken. Op het Damrak werden de twee slachtoffers aangevallen. Ze kregen onder meer schoppen tegen hun hoofd. Aanloop en sprong

De man die woensdag is veroordeeld nam een aanloop, sprong en probeerde het slachtoffer, dat op de grond lag, tegen zijn hoofd te trappen. "Het is slechts geluk dat verdachte niet vol het hoofd van het slachtoffer heeft geraakt", aldus de rechtbank.