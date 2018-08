'Veel Noord-Hollanders doen geen aangifte van misdrijf'

NOORD-HOLLAND - Bijna de helft van de Noord-Hollanders doet na een misdrijf geen aangifte bij de politie. Als men wel aangifte doet, is er veel onvrede over de manier waarop deze wordt afgehandeld. Dat blijkt uit onderzoek van het NH Nieuws Panel.

Aan het onderzoek deden ruim 750 Noord-Hollanders mee. Van die groep geven 73 mensen aan het afgelopen jaar slachtoffer te zijn geworden van een misdrijf. In de meeste gevallen gaat het om verbale bedreiging, ook vernieling wordt vaak genoemd.

'Aangifte heeft toch geen zin'

Van de ondervraagde gedupeerden doet 45 procent geen aangifte. 70 procent van hen geeft als reden op dat dit toch geen zin heeft. Een kleine 13 procent geeft aan dat de politie hun aangifte niet wilde opnemen.

Veel respondenten die wel aangifte doen, zijn niet tevreden met de afhandeling. 62 procent zegt dat de politie niets met hun aangifte heeft gedaan of dat ze er nooit meer wat van hebben gehoord.

Schaamte

De politie bevestigt dat de aangiftebereidheid de afgelopen jaren is afgenomen. Het is niet bekend waar dat door komt: "De redenen zoals 'het heeft toch geen zin' of 'de geleden schade was maar klein' horen wij ook vaak. Maar het kan ook een vorm van schaamte en angst voor represailles zijn. Toch benadrukken wij met klem om te allen tijde aangifte te doen van een strafbaar feit, hoe gering de schade of de pakkans ook is."



Als het gaat om het afwijzen van een aangifte geeft de politie aan dat dit aantal vorig jaar weer iets is gedaald naar 53 procent. Dat zoveel aangiftes niet in behandeling genomen kunnen worden, ligt aan het ontbreken van een opsporingsindicatie. "Zonder opsporingsindicatie kunnen wij simpelweg niet onderzoeken en wordt onze prioriteit verschoven naar zaken die wel over een dergelijke indicatie beschikken."

Bekijk hier de volledige resultaten van het onderzoek. Wil je ook meepraten over allerlei onderwerpen in Noord-Holland? Geef je dan hier op voor het NH Nieuws Panel en dan word je eens per maand uitgenodigd voor onze enquêtes.

Verantwoording

De 1900 leden van het NH Nieuws panel zijn in juni ondervraagd over het onderzoek naar misdaad in onze provincie. 779 leden namen deel aan het onderzoek