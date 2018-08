Kunstgrasveld Monnickendam met vuur vernield: "Ik word er chagrijnig van"

MONNICKENDAM - Een van de kunstgrasvelden van VV Monnickendam is dit weekend door vandalen vernield. Met een vuurtje zijn er letters en figuren in het gras gebrand. Teammanager Jarno Blaas van de voetbalclub kan er met zijn hoofd niet bij: "Ik word hier heel chagrijnig van."

Blaas trainde zaterdagmiddag nog op het voetbalveld. Toen was er volgens hem niets aan de hand. "Maandagavond kwam ik er weer en toen zag ik de brandplekken op het achterste gedeelte van veld A. Er was op een plek 'Mick' in het gras gebrand en verderop stond 'RT'. Ook was er een hartje en waren er enkele grote, ronde brandplekken."

Prijzig

Waarschijnlijk is het gras met het vuurtje van een aansteker bewerkt. Bij een gewoon grasveld groeien de verschroeide plekken weer aan, maar in een kunstgrasveld blijven dit soort dingen zichtbaar. Er zal dus een nieuw kunstgrasveld moeten komen, maar dat is behoorlijk prijzig. "Het kost 300.000 euro om een kunstgrasveld aan te leggen", zegt Blaas. "Om deze schade te herstellen, zou het complete zestienmetergebied moeten worden vervangen. Daarvoor ben je meer dan 5.000 euro kwijt. Een exact bedrag zou ik niet kunnen zeggen."

Het is de zoveelste keer dat de club wordt belaagd door vandalen. Blaas: "Vorig jaar waren onze doelen gestolen en de reclameborden vernield, en nu dit weer. Als dit het begin is van de schade, kunnen we ons borst natmaken."

Handjongeren

Blaas vermoedt dat hangjongeren achter het vandalisme op het door VV Monnickendam gehuurde terrein zitten. "De voetbalvelden zijn eigendom van de gemeente en zijn 'toegankelijk'. Dat betekent dat het toegangshek van 8.00 uur tot 22.00 uur is geopend. Officieel mag niemand er komen die er niets heeft te zoeken, maar in de praktijk wordt er niet op gehandhaafd en wordt de aanwezige jeugd gedoogd. De meesten gedragen zich netjes, maar het is een klein groepje dat het verziekt voor de rest."

Geld voor bewakingscamera's of beveiliging is er niet. "En ik denk ook niet dat de gemeente de schade zal herstellen. Er zal worden gezegd dat de brandplekken niet direct gevaarlijk zijn, en het gras vervangen is te duur. We zullen er mee moeten leren leven, denk ik." Hij zucht. "De hele situatie is om moedeloos van te worden."

De gemeente Waterland kon vandaag niet reageren.