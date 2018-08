Reizigers hebben last van storing op Schiphol: "Wil naar mijn dochter"

SCHIPHOL - Luchthaven Schiphol lag vanmiddag tijdelijk plat: er kon geen vliegverkeer landen en vertrekken en op sociale media klaagden reizigers over chaos. NH Nieuws sprak met wachtenden op Schiphol én in het vliegtuig in Zweden.

"Ik zat opgesloten, in het vliegtuig want we waren nét geboard", zegt Statenlid van de Partij van de Arbeid Aukelien Jellema tegen NH Nieuws. Zij was op het moment van de storing op de luchthaven Arlanda in Zweden.

In het vliegtuig op het vliegveld van Stockholm hoorde ze van de piloot dat ze niet konden vertrekken. "We zaten net en toen hoorden we dat we nog anderhalf uur moesten wachten. Ondertussen las ik op sociale media dat ze de boel hadden stilgelegd. Best vervelend. De baby's aan boord zijn gelukkig nog rustig."

'Wil naar dochter'

Op Schiphol zelf leek het qua chaos mee te vallen, al wist een reizend stel, op weg naar hun dochter in Zakynthos, niet waar ze aan toe waren, vertelden ze aan onze verslaggever. "Er schijnt een defect te zijn in de verkeerstoren. Het kan uren duren", zegt de man. Zijn vrouw: "Helemaal niet leuk natuurlijk. We waren helemaal klaar om te vertrekken. Ik wil naar mijn dochter. We gaan toch maar even naar de incheckbalie om te kijken."