Rappers geven 'geschiedenisles' over Haarlemse monumenten Foto: Paul Tromp Foto: Paul Tromp

HAARLEM - De Amsterdamse Poort, de Grote of St. Bavo-kerk, De Koepel. Allemaal Haarlemse monumenten, maar wat weet de jeugd er eigenlijk over? Niet zo heel veel waarschijnlijk en daarom maken zeven Haarlemse raptalenten nu zeven videoclips over die monumenten, onder de noemer 'Monument Taal'.

De Haarlemse broers Noel en Lorenzo, in de hiphop-scene beter bekend als rapduo Dos Hermanos, verzorgen de beats en nemen de clips op. NH Nieuws gaat bij ze op bezoek terwijl ze bezig zijn met de videoclip van de Haarlemse rapper Nova, over de Amsterdamse Poort. Leren

Lorenzo en Noel hopen dat jongeren wat van hun clips gaan opsteken. "Daar op dat bankje zitten jongeren nog wel eens te freestylen. De muziek en het monument liggen dus al heel dicht bij elkaar, wij hopen ze op een mooie manier samen te brengen", zegt Noel. "Zelf zat ik vroeger ook tijdens de les naar de vogeltjes te kijken en nu weet ik ook te weinig van de Haarlemse monumenten, terwijl ik ze dagelijks zie. Laat staan de tieners van nu." Spanjaarden

Rapper Nova vindt het 'tof' dat hij aan het project kan meewerken. "Ik houd van informatieve tracks en ben sowieso altijd wel in geschiedenis geïnteresseerd." Hij woont om de hoek bij de Amsterdamse Poort en rijdt er dagelijks onderdoor. Of hij nog een leuk feitje weet over de toren? "Ja, dit is de laatst overgebleven toren van de twaalf die er ooit stonden. De anderen zijn verwoest tijdens de oorlog met de Spanjaarden." Lorenzo en Noel moeten lachen over dat laatste feitje. "Wij zijn namelijk ook Spanjaarden, dus dit is een beetje dubbel allemaal." De clips komen allemaal in augustus uit en zijn hier te bekijken.