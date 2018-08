Weer geld voor eerlijke telefoon.

AMSTERDAM - De Nederlandse fabrikant van duurzame smartphones Fairphone heeft via crowdfunding 2,5 miljoen euro opgehaald. Met dat geld gaat Fairphone nieuwe modellen ontwikkelen.

Ruim 1800 personen hebben tussen de 250 en 5000 euro geïnvesteerd via het platform Oneplanetcrowd. Per persoon kon tussen de 250 en 5000 euro worden geïnvesteerd. De investeerders kunnen hun lening omzetten naar aandelen van het bedrijf.

Conflictmineralen

Fairphone wil het geld ook gebruiken om te groeien in nieuwe markten zoals Scandinavie en Zuid-Europa. In 2010, startte Fairphone als een campagne om mensen meer bewust te maken van de

ethische kwesties rondom de productie van telefoons. Met name het gebruik van

conflictmineralen in electronica.

Gewapende strijd

De winning van conflictmineralen, zoals tin, wolfraam en goud, leidt tot onveilige situaties en schendingen van de mensenrechten. In veel regio's leveren gewapende groepen strijd om de illegale handel in deze mineralen.

Ideeël

Fairphone is een telefoonfabrikant die er voor zorgt dat de toeleveringsketens de delfstoffen op rechtmatige wijze winnen. Inmiddels heeft het bedrijf 150.000 klanten en zijn er twee modellen van de Fairphone op de markt gebracht.