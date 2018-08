Politie Amsterdam na explosies: "Meer surveillance en een mobiele post voor tips"

AMSTERDAM - Naar aanleiding van de reeks explosieve incidenten die gisteren en vandaag plaatsvonden in Amsterdam-West is er vandaag een mobiele politiepost neergezet. Ook surveilleert de politie de komende dagen meer in de buurt.

Dat laat woordvoerder Esther Izaks van de Amsterdamse politie weten aan NH Radio. Vannacht rond 01.50 uur ging er aan de Johan Huizingalaan in de wijk Slotervaart een explosief af. Het is het zoveelste incident in die wijk.

Gisterochtend werd er eerst een granaat gevonden aan de voordeur van een woning aan de Jan Evertsenstraat. Even later bleek dat een pand aan de Johan Huizingalaan die nacht meermaals was beschoten en dat ook dáár een explosief lag. "We kunnen ons voorstellen dat het voor bewoners van de wijk heel vervelend is."

Eerder was het in de wijk Amsterdam-West ook al raak. Zo werd afgelopen weekend een interieurwinkel aan de Johan Huizingalaan beschoten. In de nacht van 24 juli raakten een portiek en auto in de Nieuwenhuysenstraat beschadigd door een zwaar explosief.

Izaks zegt dat het rechercheteam nog volop aan het onderzoeken is wat de reden is van deze aanslagen en of er een verband is.

Vreemde situaties

De politie komt graag in contact met buurtbewoners die iets vreemds hebben gezien of gehoord in de aanloop naar de incidenten. "Bewoners kennen hun woonomgeving het best. Zij zien of er zich vreemde situaties voordeden vooraf aan de aanslagen", aldus Izaks. Ze raadt mensen aan naar de mobiele post te komen, het bureau en anders telefonisch tips door te geven over bijvoorbeeld opvallende personen en vreemde voertuigen.

Het Marokkaans-Javaanse restaurant waar de meest recente explosie plaatsvond, zou op naam staan van Koautar Baâdoud, de dochter van oud-stadsdeel bestuurder Achmed Baâdoud. Of de politie denkt aan politieke achtergronden bij de aanslag, wil Izaks niets loslaten. "We verzamelen op dit moment alle informatie. Het is het belangrijkst dat dit soort incidenten ophouden hier."