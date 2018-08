De Peiling: Tips tegen wespenoverlast

NOORD-HOLLAND - Wespen zijn weer in grote getalen aanwezig op terrasjes, in de tuin en op het balkon. Heb jij tips om wespenoverlast tegen te gaan?

Vleeseters

Wespen zijn vleeseters. Ze vangen de hele dag vliegen, spinnen en muggen om de larven in een wespennest te voeden. Zonder wespen zouden er veel meer muggen in je tuin zitten. Nu weet je dus meteen waarom er zoveel wespen opduiken als je gaat barbecueën. Ze willen je vlees!

Zoetekauwen

Wespen houden ook van suiker. Dat merken we vooral nu in augustus. De larven in de nesten zijn volgroeid en de werksters hebben meer zoetstoffen nodig. Vandaar dat ze zo dol zijn op jouw ijsje of glas frisdrank. Ook als je een zoetige parfum draagt zijn wespen dol op je.

Steken

Wespen hebben een angel zonder weerhaken, een zogenaamde naaldangel. Hierdoor blijft de angel niet in de huid achter en is de wesp in staat om meerdere keren een steek toe te dienen. Vaak wel tot 10 keer. Bij een steek spuit een wesp kleine hoeveelheden gif in bij zijn slachtoffer. Dit gif bevat lokstoffen waardoor andere wespen aangetrokken kunnen worden,

Tips tegen wespen

Een paar meter van de plek waar je zit een schoteltje met wat vlees en zoetigheid neerzetten wil nog wel eens helpen om de wespen bij je uit de buurt te houden. Verder blijkt uit onderzoek dat wespen een hekel aan bepaalde geuren. Zo zou een mengsel van kruidnagel, citroengras, rozemarijn en geranium een afwerend effect hebben.

Wat doe jij?

Heb jij tips om wespenoverlast tegen te gaan? Wat doe je als ze toch jouw kant op komen? Lukt het om stil te blijven zitten of ben jij een wilde wapperaar?

