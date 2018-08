Meer groen in Uithoorn: in najaar aanplanting eerste minibos

UITHOORN - In de gemeente Uithoorn staan binnenkort meer bomen en planten: in het najaar wordt daar een minibos ter grootte van een tennisbaan aangeplant. De jaren erna zullen daar nog minstens drie minibossen bij komen.

Het is onderdeel van een project van natuurorganisatie IVN. Voor 2021 wil IVN minimaal honderd minibossen in Nederland hebben geplant. Om dit doel te bereiken zoekt de organisatie 24 gemeenten die allen minimaal vier van dergelijke dichtbegroeide 'Tiny Forests' willen aanleggen. Het moet zorgen voor een gezondere leefomgeving.

"Een minibos in je buurt zorgt bovendien voor verkoeling op warme dagen, meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval", aldus IVN in een persbericht. Wageningen Environmental Research onderzoekt het effect van de Tiny Forests op biodiversiteit, hittestress, waterberging en CO2 opslag.

Oproep

IVN deed in juni een oproep aan gemeenten om zich aan te melden voor het natuurproject. Er meldden zich 55 gemeenten aan, waaruit nu dus de eerste twaalf zijn geselecteerd. Uithoorn is er één van. In het voorjaar van 2019 kunnen alle gemeenten zich (opnieuw) aanmelden voor een plek bij de laatste twaalf partnergemeenten.