Explosief ontplofte voor restaurant van dochter oud-stadsdeelbestuurder Achmed Baâdoud

AMSTERDAM - (AT5) Het Marokkaans-Javaanse restaurant waar afgelopen nacht voor de deur een explosief ontplofte, staat op naam van de dochter van Achmed Baâdoud, Kaoutar Baâdoud.

Dat meldt Het Parool. De dochter van de oud-stadsdeelvoorzitter van Nieuw-West vertelt aan de krant geen idee te hebben waarom het explosief afging voor de deur van haar restaurant. Achmed Baâdoud is tegenwoordig adviseur van de brandweer.

'Geen idee van schade'

"Ik heb geen flauw idee wat er is gebeurd en ik weet ook nog niet wat de schade is", zegt Kaoutar Baâdoud tegen de krant.

Volgens de politie raakte niemand vannacht gewond. Het is nog niet bekend of het explosief in verband kan worden gebracht met de andere incidenten die deze week aan de Johan Huizingalaan plaatsvonden.

Gisteren werd er op ongeveer zestig meter van het restaurant ook al een explosief gevonden en afgelopen weekend werd er een interieurwinkel beschoten.