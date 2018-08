UWV stuurt vertrouwelijke dossiers van duizenden Noord-Hollanders naar werkzoekenden

NOORD-HOLLAND - Bijna honderd klanten van het UWV kregen in plaats van een uitnodiging voor een netwerkbijeenkomst als bijlage een dossier met persoonsgegevens van 2400 werkzoekenden uit onze provincie. "Het is een menselijke fout en ongelooflijk vervelend", zegt woordvoerder Arjan Wijnker tegen NH Nieuws.

De gegevens betreffen de naam- en achternaam, geboortedatum, geslacht, burgerservicenummer en ook de eerste werkeloosheidsdag en laatste functie. De klanten over wie de informatie gaat, zijn WW'ers uit de kop van Noord-Holland en Den Helder, Hoorn en Alkmaar en omstreken.

Op 3 augustus werd er door een medewerker via het interne communicatiesysteem van het UWV een uitnodiging gestuurd voor een bijeenkomst. "Alleen heeft iemand in plaats van de goede bijlage, de verzendlijsten bijgevoegd", aldus Wijnker. "Vervolgens is naar alle 2400 gedupeerden een brief gestuurd met uitleg, excuus en we hebben met alle 97 ontvangers gebeld en ze gevraagd of ze de informatie willen verwijderen."

Onrust over fraude

Een verwijdergarantie heeft hij niet, stelt Wijnker, en dus begrijpt hij de boosheid van de klanten. Er zijn al meerdere ongeruste telefoontjes binnengekomen. "Ik wil benadrukken dat mensen met kwaad in het bloed hier niets mee kunnen. Er zijn geen rekeningnummers of adresgegevens gelekt. Fraudeurs hebben er niets aan." De 97 mensen aan wie het bericht foutief is verstuurd, zijn óók werkzoekenden uit Noord-Holland.

Wijnker laat weten een melding gedaan te hebben Meldpunt Autoriteit Persoonsgegevens en dat de UWV-werknemer die verantwoordelijk is voor de fout niet wordt ontslagen, maar er gesprekken volgen.