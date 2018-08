Kermis Alkmaar: Ook families met een kleine portemonnee met de achtbaan mee

ALKMAAR - Voor sommige gezinnen is het een vanzelfsprekend uitje, maar voor anderen is de kermis te duur. De gemeente Alkmaar wil dat dit jaar ook voor families met een minder grote portemonnee een ritje in de draaimolen of booster tot de mogelijkheden behoort.

Daarom is besloten dat Alkmaarse kinderen van vier tot en met zeventien jaar uit gezinnen met een minimum inkomen elk zes gratis kermismuntjes krijgen. Dit zijn zo'n 1600 kinderen. De meeste gezinnen zijn bij de gemeente geregistreerd en ontvangen automatisch bericht via de Alkmaarpas over hoe ze de kermismuntjes kunnen ontvangen.

Kinderen van zeven tot zeventien jaar hebben zelf een Alkmaarpas; voor kinderen van vier tot zeven jaar wordt het tegoed bij één van de ouders op de pas gestort. Vervolgens krijgen ze via de app een berichtje over waar en wanneer de muntjes kunnen worden opgehaald - aangezien de pas niet op de kermis is te gebruiken. Dit moet wel vóór 24 augustus.

De zomerkermis in de Alkmaarse binnenstad is van 24 augustus tot 3 september in de binnenstad. Alkmaar is niet de eerste gemeente die minder bedeelde gezinnen gratis kermismuntjes geeft: de gemeente Hoorn deed dit vorige maand ook al.