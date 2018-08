Geen verhoogd risico op natuurbranden in Noord-Holland Noord

ALKMAAR - De samenwerkende hulpdiensten hebben het alarm voor natuurbranden in de regio Noord-Holland Noord ingetrokken. Er is niet langer sprake van een verhoogd risico, zo meldt de brandweer.

Vanwege de droogte was sinds lange tijd een 'fase 2'-alarm afgegeven. Dit is het hoogste alarmniveau en betekent dat men extra alert moeten zijn. Zo worden vergunningen voor het maken van (openbaar) vuur ingetrokken.

Sinds vannacht is de situatie in Noord-Holland Noord weer terug naar 'normaal'. "Op dit moment zijn er geen extra maatregelen getroffen om natuurbrand te voorkomen", stelt de brandweer op natuurbrandrisico.nl. "Wel geldt altijd dat voorzichtigheid geboden is."

Voor de regio's Kennemerland en Gooi- en Vechtstreek geldt nog wel een verhoogd risico op natuurbranden. De brandweerdiensten in Zaanstreek-Waterland en in Amsterdam zijn niet aangesloten bij het waarschuwingssysteem.