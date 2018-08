Alweer raak in Amsterdam: explosief gaat af bij restaurant

AMSTERDAM - (AT5) Bij de voordeur van restaurant Marovaan aan de Johan Huizingalaan in de Amsterdamse wijk Slotervaart is afgelopen nacht rond 01.50 uur een explosief afgegaan.

Er is niemand gewond geraakt door het explosief, meldt de politie. Het is nog onbekend of het explosief in verband kan worden gebracht met incidenten die eerder deze week aan de Johan Huizingalaan plaatsvonden.

De recherche doet momenteel onderzoek naar de zaak en is op zoek naar getuigen. De weg is daarom gedeeltelijk afgesloten. Ook bus 18 moet daardoor omrijden.

"Ik durf niet meer te slapen"

Bij de buurtbewoners zit de schrik er in elk geval goed in. "Ik durf niet meer te gaan slapen na alle knallen die zijn geweest", vertelt een van hen aan AT5. "Als je concurrentie hebt laat je gewoon iemand knallen op die zaak en dan wordt 'ie gesloten."

Gisteren werd er op ongeveer zestig meter afstand van het restaurant ook al een explosief gevonden bij een schoonmaakbedrijf. Daarnaast werd er op het pand geschoten.

Afgelopen weekend was het ook al raak, toen een nabijgelegen interieurwinkel afgelopen weekend werd beschoten. "We hebben dit nog nooit meegemaakt. En we wonen hier al 43 jaar", vertelde een ouder stel.