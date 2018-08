Brandje bij ijssalon op Texel

DEN BURG - Bij een ijssalon in Den Burg op Texel is gisteravond brand uitgebroken. Het gaat om de ijssalon op de hoek van de Parkstraat en de Burgwal.

Toen de brand uitbrak, was er niemand meer aanwezig in de salon. Volgens getuigen woedde de brand in het dak van de ijswinkel. Het duurde ongeveer een uur om de brand te blussen.

Of de vele Texelse toeristen vandaag weer terecht kunnen bij de ijssalon, is onbekend. De timing kan in ieder geval niet slechter: het is op dit moment hoogseizoen op het eiland.