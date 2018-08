AMSTERDAM - "Deze intensiteit moet je altijd kunnen brengen", zei trainer Erik ten Hag na de 3-0 zege van Ajax op Standard Luik. "Er zit een vorm van gemakzucht in deze ploeg, maar vandaag niet. Dat moet de standaard zijn." Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en Klaas-Jan Huntelaar hadden vanavond genoten in de Johan Cruijff ArenA.

Ten Hag was zeer tevreden met het spel van zijn ploeg tegen Standard. "We hebben in de rust gezegd: we hebben in de eerste helft goed gespeeld, dit moeten we volhouden. We moeten op zoek gaan naar de 3-0, dan is het over en uit. En dat was dus ook zo."

Hakim Ziyech kreeg een applauswissel van de trainer: "Ziyech is een sieraad voor het Nederlandse voetbal", zei Ten Hag. "Maar er waren vandaag meer uitblinkers. Tadic was heel er goed, Frenkie de Jong en Tagliafico ook. Ik vond ze allemaal goed spelen." De trainer hoopt deze groep bij elkaar te kunnen houden. "De transferperiode is in Engeland al gesloten en Italië sluit komend weekend", zei hij met hoop in zijn stem.

Frenkie de Jong

Frenkie de Jong is een van de spelers waarover nog steeds wordt gespeculeerd of hij wel of niet zal vertrekken. "Ik denk dat we de kwaliteit hebben om de Champions League te halen. Dat zou voor mij de eerste keer zijn", zei De Jong. "De kans is groot dat ik bij Ajax blijf, maar je weet het nooit. Als er een belachelijk bedrag wordt geboden kan Ajax zomaar 'ga maar' zeggen."

De Ligt: "Kan veel gebeuren in transferperiode"

Matthijs de Ligt voelt zich goed bij Ajax, maar zei wel: "Er kan veel gebeuren in de slotfase van de transferperiode." Over het duel met Standard was hij tevreden. "We hebben goed gespeeld als team op een paar slordigheidjes na. Elke tweede bal was voor ons en het drukzetten ging goed. De snelle 3-0 na rust was natuurlijk lekker."

Huntelaar geniet van fans

Met een subtiele trap met de buitenkant van zijn rechtervoet zette Klaas-Jan Huntelaar Ajax op het goede spoor tegen Standard Luik. Hij scoorde daarmee alweer zijn achttiende Europese treffer voor Ajax. Alleen Jari Litmanen (26) en Johan Cruijff (25) kunnen betere cijfers overleggen. Huntelaar genoot in het veld van zijn medespelers en van het optreden van zijn ploeg. "Het was een prachtige avond", zei de spits. "We hebben ze vanaf de eerste minuut bij de strot gegrepen. En dan krijg je het publiek nog meer mee. De wisselwerking tussen de fans en ons was fantastisch. Europese duels zijn speciaal. Maar wat zou het mooi zijn als we iedere thuiswedstrijd voor zo'n publiek spelen. De fans hebben ons zo geholpen."