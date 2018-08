Lil Kleine opent volgende maand feestcafé in Amsterdam

AMSTERDAM - (AT5) Lil Kleine opent half september de deuren van zijn feestcafé in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam. De zaak krijgt de naam 't Lammetje.

Dat vertelde de rapper dinsdag tijdens RTL Boulevard. "Ik vind het wel een toepasselijke naam. Lam, als in dronken, dus 't Lammetje. Je mag niet nuchter naar binnen", grapte Lil Kleine.

Tweede horecazaak

Het is de tweede horecazaak in de stad voor Jorrick Scholten, beter bekend als Lil Kleine. Zijn eigen muziek zal niet heel vaak klinken in het feestcafé. "We zijn nuchtere, Hollandse jongens die wel houden van een feestje. Dus denk aan Hazes en Snollebollekes. Mijn eigen muziek draai ik voor de Buma/Stemra."

Voor wie vreest dat Lil Kleine fulltime ondernemer gaat worden, heeft de rapper gelukkig positief nieuws. Lil Kleine gaat binnenkort beginnen aan de opnames van een nieuw album.