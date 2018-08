Deel dit artikel:











KNRM in actie voor brand in haven van Medemblik Foto: KNRM Medemblik

MEDEMBLIK - Ze waren toevallig bezig met de wekelijkse oefening toen de leden van de KNRM Medemblik plotseling werden gewezen op een boot die in brand stond. In de haven stond een boot in lichterlaaie, maar dankzij snel optreden van de reddingsbrigade kon erger voorkomen worden.

Dat meldt de KNRM vanavond in een persbericht. Op het moment dat de brandweer ter plaatste kwam hadden de leden van de reddingsbrigade het vuur al gedoofd. Wekelijks komen de leden van de KNRM Medemblik op dinsdagavond bij elkaar. De reguliere oefenavond werd verstoord toen opeens iemand het boothuis binnen kwam lopen met de boodschap dat er een stalen motorboot in brand stond. Daarop kwam de bemanning direct in actie en konden ze het vuur binnen enkele minuten bestrijden. De brandweer heeft het nablussen vervolgens overgenomen. Bij de brand kwam veel rook vrij. Voor de opvarenden van de motorboot wordt onderdak geregeld, laat de KNRM weten.