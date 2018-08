Deel dit artikel:











Burgemeester Halsema sluit schoonmaakbedrijf na beschieting Foto: Inter Visual Studio / Sam de Joode Foto: Inter Visual Studio / Sam de Joode

AMSTERDAM - (AT5) Het schoonmaakbedrijf dat afgelopen nacht aan de Johan Huizingalaan in Amsterdam werd beschoten, is op last van burgemeester Femke Halsema gesloten.

Het pand werd afgelopen nacht rond 3.00 uur tientallen keren beschoten met een vuurwapen. Aan de achterzijde van het bedrijf werd een handgranaat gevonden. Lees ook: Buurt ongerust na tweede beschieting: "Ik vind het heel eng worden" Afgelopen weekend werd ook een naastgelegen interieurwinkel in de straat beschoten. Volgens een woordvoerder van de burgemeester wordt de interieurwinkel niet gesloten, "omdat we denken dat het een gerichte actie is tegen het schoonmaakbedrijf." Lees ook: Tweede explosief gevonden in Amsterdam: pand Johan Huizingalaan ook beschoten Het bedrijf blijft voor onbepaalde tijd gesloten. Met het sluiten van het pand lijkt Halsema het beleid dat burgemeester Eberhard van der Laan jaren geleden inzette, door te zetten.