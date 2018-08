Excellerend Ajax via Standard naar play-offs Champions League

AMSTERDAM - Ajax gaat door naar de play-offs voor een plaats in de groepsfase van de Champions League. Na de 2-2 van vorige week in Luik wonnen de Amsterdammers in de Johan Cruijff ArenA overtuigend met 3-0 van Standard Luik en schotelde de supporters met swingend spel een puike pot voor. In de play-offs speelt Ajax nu tegen Dinamo Kiev dat Slavia Praag uitschakelde.

Ajax excelleerde tegen Standard in een kolkende ArenA. De ploeg leek in niets op het team dat zaterdag tegen Heracles en wanvertoning ten beste gaf. Ajax zette druk, won bijna elk duel, combineerde er lustig op los en oogde erg gretig. Er was geen speler aan Amsterdamse zijde die een onvoldoende haalde en het publiek genoot vooral van het samenspel van Dusan Tadic en Hakim Ziyech.

1-0 Hunteaar

Dat resulteerde in een behoorlijk aantal kansen. De uitstekend spelende Klaas-Jan Huntelaar opende de score na een half uur op aangeven van Dusan Tadic, hoewel het wel op randje buitenspel was.

2-0 De Ligt

Vier minuten later was het 2-0 toen aanvoerder Matthijs de Ligt de bal via Standard-speler Emond in het doel kopte.

David Neres was met een bal op de paal vlak voor rust nog dicht bij de 3-0.

Tweede helft

Ajax maakte niet dezelfde fout als vorige week in Luik toen de ploeg slordig en gemakzuchtig werd nadat ze ook daar met 2-0 voor stonden bij de rust. De Amsterdammers gingen vanavond door met hetzelfde felle spel van voor de rust.

3-0 Neres

Al na een minuut kon Dusan Tadic na een technisch hoogstandje de bal terugleggen op David Neres die de 3-0 binnen schoot.

Standard op de paal

De beste kans voor Standard was na een uur spelen voor aanvoerder M'Poku in een fase van de wedstrijd waarin de Belgen wat meer aan aanvallen toe kwamen, maar zijn schot spatte van de paal af. Daarna was er nog een schot van Emond dat naast ging en in de slotfase een bal op de lat, maar dat was het wel wat de kansen van Standard betreft.

Meer kansen

Ajax kreeg zelf ook nog een paar aardige kansen, vaak ingeleid door een mooie dieptepass van Hakim Ziyech of een steekpass van Dusan Tadic. Uit zo'n pass schoot David Neres in de77e minuut in het zijnet. En niet veel later kon keeper Ochoa maar net redden bij een inzet van Klaas-Jan Huntelaar na een prachtige counter van Ajax. Ook de ingevallen Donny van de Beek vond Ochoa op zijn pad bij een hard schot. Het bleef bij 3-0, zodat Ajax over-all met 5-2 wint van Standard Luik.

Dinamo Kiev

De volgende tegenstander wordt Dinamo Kiev in de play-offs voor een plek in de groepsfase van de Champions League. Dinamo Kiev schakelde vanavond Slavia Praag uit. In het seizoen 2010/11 trof Ajax de ploeg uit Oekaïne ook in de play-offs. De Amsterdammers gingen toen door naar de groepsfase na 1-1 en 2-1. Het was ook de laatste keer dat Ajax de groepsface van de CL haalde. De eerste wedstrijd tegen Dinamo is volgende week woensdag in de ArenA en de return volgt een week later in Kiev.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui (Kristensen/76), De Ligt, Blind, Tagliafico; De Jong, Ziyech (Labyad/89), Schöne; Neres (v.d.Beek/82), Huntelaar, Tadic

Opstelling Standard Luik: Ochoa; Cavanda (Pocognoli/66), Luyindama, Laifis, Fai; Bastien (Cimirot/53), Agbo, Marin; M'Poku, Emond (Sá/78), Carcela