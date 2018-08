Deel dit artikel:











Wespenkiller in actie: "Bij limonade en de barbecue; ze vliegen overal" Foto: NH Nieuws / Shutterstock

NOORD-HOLLAND - Waar we de hele zomer lekker konden klagen over de extreme hitte, hebben we er sinds kort een ergernis bij: de wesp. De geel-zwarte lastpost is weer in groten getale aanwezig op terrasjes, in je tuin en op eigenlijk alle plekken waar veel mensen komen. Wespenbestrijders draaien overuren. "We hebben het heel druk."

Dat de wespen zich juist nu massaal bij ons melden is geen toeval. "Er worden in deze periode wat minder larven geproduceerd, dus de wespen krijgen minder voeding en verlaten hun nesten en gaan zelf op zoek naar voedsel", zegt ongediertebestrijder Alexander Kroon. Lees ook: Wespen overleven steeds langer Kroon wordt in Loosdrecht en omgeving de 'wespenkiller' genoemd. En dat is niet voor niets. Hij wordt momenteel plat gebeld door mensen die een wespennest verwijderd willen hebben. Gewapend met beschermende kleding en gif bestrijdt hij de overlastgevende insecten. Lees ook: Veel meer wespen deze zomer: dit moet je weten De grote hoeveelheid wespen is te wijten aan het warme weer. Hierdoor zijn deze lente maar weinig wespen gestorven en hebben de insecten meer kans gehad om nesten te bouwen en zich voort te planten. Het warme weer was ook erg gunstig voor andere insecten, die weer goed als voedsel konden dienen voor wespen. Tips

Nu het voedsel voor de wespen schaarser wordt, komen wespen op ons eten en drinken af. Je doet er dan verstandig aan om niet in paniek te raken en vooral niet om je heen te gaan slaan. Dek je drinken af en probeer een beetje te blazen. Wespen houden namelijk niet van wind. Ook kan het helpen om wat bakjes met kruidnagel neer te zetten.