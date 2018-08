Dode gevonden in flat Uithoorn

Deel dit artikel:











UITHOORN - In een flat in de wijk Legmeer in Uithoorn is vanavond een overleden persoon aangetroffen. Dat bevestigt de politie.

De persoon werd aangetroffen in de Brusselflat. Verdere details zijn nog niet bekendgemaakt. Een politiewoordvoerder geeft aan dat er nog weinig informatie is en dat er momenteel onderzoek gedaan wordt in de woning.