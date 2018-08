Deel dit artikel:











Werkzaamheden in Hilversum: veel ergernis maar ook begrip Foto: NH Nieuws

HILVERSUM - De zomer is een geliefde periode voor wegwerkzaamheden. Wie in Hilversum het Melkpad wil doorkruisen was daar waarschijnlijk al achter. De weg ligt helemaal open en wordt in deze warme maanden vernieuwd.

Er komt een nieuwe stoep, nieuwe waterleidingen en de riolering wordt vervangen. Automobilisten en vrachtverkeer

worden omgeleid en voetgangers lopen op het fietspad. Voor sommigen is dit een bron van ergernis, ze ervaren regelmatig een aaneenschakeling van opgebroken wegen in Hilversum. Maar dit geldt lang niet voor iedereen. Voorbijgangers vinden het vervelend, maar velen hebben

zeker ook begrip voor de wegwerkzaamheden als ze er straks gloednieuwe wegen voor terugkrijgen.



Een enkeling spreekt zelfs de waardering uit voor de stratenmakers die dit allemaal mogelijk maken in een zomer waarin de hitte toch al zo’n grote rol speelde. De werkzaamheden aan het Melkpad zullen in de komende weken afgerond worden.