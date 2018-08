Gooise kunstenares Ita Verwey overleden

WEESP - De Gooise kunstenares Ita Verwey is overleden. De kunstenares stond bekend om haar gevarieerde schildertechniek. Verwey is 81 jaar geworden.

Naast schilderen werkte Verwey vroeger ook bij de Gooi en Eemlander. Later in haar leven focuste ze zich volledig op het schilderen en was ze samen met Ton Hoelau mede-oprichter van stichting Beeldende Kunst Weesp. De stichting promootte kunst van Weespse kunstenaars.

"Het was een heel vriendelijk en aardig in de omgang mens", aldus Hoelau tegenover NH Nieuws. "Ik mocht haar heel graag. En bij andere kunstenaars was ze ook geliefd."

Verwey maakte gebruik van verschillende schilderstechnieken, die ze soms ook mengde in een schilderij. Van drukinkt tot acryl, van olieverf tot pastel en van collages van papier tot druksels.

Ita Verwey overleed afgelopen zondag op 81-jarige leeftijd.