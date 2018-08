Wormerveerse waterfilters naar Lombok: "We kunnen zoveel doen met zo'n eenvoudig product"

WORMERVEER - Sven van Bekkum komt al 20 jaar in Indonesië en trekt zich het lot van de slachtoffers van de aardbeving op Lombok erg aan. Omdat veel slachtoffers geen schoon drinkwater meer hebben, wil hij waterfilters verstrekken op het eiland. Deze filtersystemen worden geproduceerd in Wormerveer.

Het systeem werkt eigenlijk heel eenvoudig. Twee emmers worden op elkaar geplaatst en in de bovenste emmer zit een speciaal filter. 'Vies' water wordt in die bovenste emmer gedaan en stroomt via het filter naar de onderste emmer. Na een poosje kan daar schoon drinkwater uit getapt worden.

Een simpele oplossing waar veel slachtoffers baat bij hebben. "De emmers zijn 25 euro per stuk en met een zo'n emmer kan je een familie anderhalf tot twee jaar helpen. Maar je kan ook in de vluchtelingenkampen elke dag honderd liter water maken, en dat zeventig dagen lang."

Sven is een doneerpagina gestart om zoveel mogelijk filtersystemen naar Lombok te krijgen. "We kunnen zoveel doen met zo'n eenvoudig product", aldus Sven.