Ajax met zelfde elf tegen Standard als vorge week

AMSTERDAM - Ajax speelt straks om 20.30 uur met dezelfde elf spelers als vorige week tegen Standard Luik in België. Dat betekent dat onder andere Donny van de Beek en Carel Eiting weer op de bank zitten.

Vergeleken met het teleurstellend verlopen competitieduel van zaterdag met Heracles Almelo (1-1) keren Klaas-Jan Huntelaar, Nicolás Tagliafico, Lasse Schöne en Frenkie de Jong weer terug in de basisformatie. Zij kregen in dat duel rust van Erik ten Hag. Donny van de Beek, Maximilian Wöber, Carel Eiting en Kaj Sierhuis moeten in de uitverkochte Johan Cruijff ArenA weer op de bank plaatsnemen.

Ajax en Standard Luik speelden vorige week met 2-2 gelijk tegen elkaar. De winnaar over twee duels strijdt tijdens een dubbele ontmoeting met Dinamo Kiev of Slavia Praag om een plaats in de groepsfase van de Champions League.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind en Tagliafico; Schöne, Ziyech en Frenkie de Jong; Neres, Huntelaar en Tadic.