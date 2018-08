Zaanse buschauffeurs sturen brandbrief naar Connexxion

ZAANDAM - Chauffeurs van Connexxion in de Zaanstreek maken zich ernstig zorgen over het tekort aan personeel waardoor diensten niet ingevuld worden en bussen geregeld uitvallen. In een brandbrief aan hun werkgever vragen ze om aandacht voor dit probleem. De buschauffeurs vrezen de dupe te worden van agressieve en gefrustreerde reizigers als er niets verandert.

In de brief spreken de Zaanse chauffeurs vervoersbedrijf Connexxion aan op de grote hoeveelheid diensten die de afgelopen periode zijn uitgevallen. Deze uitval zorgt volgens de briefschrijvers voor frustratie bij zowel het personeel als de reizigers.

Lees ook: Buschauffeurs Zaanstreek 'geïntimideerd' door werkgever: deel toch aan het werk



In de brief worden verschillende misstanden aan de kaak gesteld. Zo stellen de chauffeurs dat mensen soms twee uur bij de halte staan te wachten op een bus die niet komt. Ook moeten de passagiers soms uit de bus gezet worden omdat er geen collega beschikbaar is om de bestuurder af te lossen.

Reactie van Connexxion

In een reactie op de brief zegt het vervoersbedrijf alle begrip te hebben voor de gevoelens van de chauffeurs. Ook zij merken dat het tekort aan personeel voor problemen zorgt. Het bedrijf zegt zich in te zetten voor het opleiden van zoveel mogelijk nieuwe busbestuurders door middel van baangarantie en een goed startsalaris. Het opleiden van nieuwe krachten gaat echter niet snel genoeg om de problemen direct op te lossen.

Fanny Smit, kaderlid bij FNV en tevens buschauffeur, zegt blij te zijn met de reactie van Connexxion en kijkt uit naar het gesprek. "Wij begrijpen dat het lastig is om op de korte termijn een oplossing voor het probleem te krijgen", zegt ze in een reactie tegen NH Nieuws. "Wij zijn blij dat er in ieder geval beweging in de zaak zit en dat Connexxion onze zorgen niet negeert."

Vrijdag komen de betrokken partijen bijeen om te spreken over een mogelijke oplossing voor de chauffeurs.

Lees hieronder de brandbrief: