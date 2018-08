Toch geen zwemverbod voor Het Twiske Schoorlstrand

OOSTZAAN - Het zwemverbod dat deze week werd afgekondigd voor de locatie Het Twiske Schoolstrand in Oostzaan is weer ingetrokken. Dat meldt de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) vandaag.

De kwaliteit van het zwemwater werd eerder als onvoldoende beoordeeld, maar na een zogeheten controlebemonstering bleek dat de waterkwaliteit toch in orde is.

Toch adviseert de uitvoeringsdienst mensen om bij elk bezoek goed op te letten op de blauwe borden die bij alle officiële zwemlocaties staan. Op die borden staat naast algemene informatie ook vermeld of er een waarschuwing, negatief zwemadvies of een zwemverbod van kracht is.