Albert Gudmundsson tekent voor vier jaar bij AZ

ALKMAAR - Zijn naam zong al een tijdje rond in Alkmaar maar nu is het definitief: Albert Gudmundsson komt over van PSV en tekent een contract voor vier seizoenen bij de Alkmaarders.

"Ik ben erg blij met mijn overstap. Ik kan niet wachten om op het veld te staan en voor AZ te spelen", zo reageert de IJslander na afloop van het tekenen van zijn contract.

Technisch directeur Max Huiberts is blij dat hij de speler aan de selectie kan toevoegen. "Hij is een hele creatieve speler die op verschillende posities voorin kan spelen. Albert is technisch heel vaardig en scoort heel makkelijk doelpunten. Dat kunnen we gebruiken."

De naam Gudmundsson is geen onbekende bij AZ. Johan Berg Gudmundsson speelde tussen 2009 en 2014 voor de Alkmaarders. Hij voorzag Albert van advies: "Johan Berg vertelde hoe warm deze club is. Het is als een familie, je wordt echt opgenomen in de club. Je voelt je daardoor meteen op je gemak."