Alkmaarse schrijver Joost Zwagerman geëerd met prijs en lezing

ALKMAAR - De in Alkmaar geboren schrijver Joost Zwagerman wordt op 18 november, zijn 55ste geboortedag, geëerd met een naar hem vernoemde prijs en lezing. Zwagerman maakte bijna drie jaar geleden een einde aan zijn leven.

De eerste Joost Zwagerman Lezing wordt gehouden door de Engelse schrijver Simon Schama, aldus het Stedelijk Museum Alkmaar. Hij is hoogleraar geschiedenis en kunstgeschiedenis en is volgens de Volkskrant een van de bekendste televisiepersoonlijkheden in Groot-Brittannië op het gebied van kunst.

De lezing wordt ingeleid door natuurkundige Robbert Dijkgraaf. Aansluitend vindt de uitreiking plaats van de eerste Joost Zwagerman ­Essayprijs. De lezing en de prijsuitreiking zullen altijd op de geboortedag van Zwagerman zijn.

Internationale betekenis

Voor de lezing wordt telkens een vooraanstaande schrijver, journalist of beeldend kunstenaar van internationale betekenis uitgenodigd om te reflecteren op het belang van beeldende kunst en literatuur en de relatie tussen beide.