Het is zomer: hoogste tijd voor zuurkool!

ZUID-SCHARWOUDE - Ondanks dat bijna niemand nu aan stamppot moet denken, wordt in Zuid-Scharwoude alweer zuurkool gemaakt. Zelfs een paar weken later dan normaal, want het droge weer zorgde voor wat vertraging bij de witte kolen.

In de fabriek Kramer's Zuurkool in Zuid-Scharwoude zijn de machines weer aan het draaien en worden duizenden kolen in rap tempo versneden. Vanuit de hele regio worden de witte kolen aangevoerd om nieuwe zuurkool te maken.

Normaal gesproken start de fabriek al in juli, maar daar stak de natuur een stokje voor. "Dit jaar was een uitzonderlijk hete en droge zomer. Onze kool heeft daardoor een knauw gehad en is dus een paar weekjes later", legt directeur Dirk Kramer uit.

"Ze zijn ook iets kleiner, maar de kwaliteit van de kolen hier in Noord-Holland is goed". Dirk is de vijfde generatie Kramer die aan het roer van de fabriek staat. Alvast proevend van de nieuwe oogst is zijn conclusie: "Heel lekker en heerlijk fris."

De kolen worden bij binnenkomst in de fabriek razendsnel verwerkt. Daarna moet het in bassins fermenteren. Over vijf tot zes weken is de 'zuurkool van 2018' terug te vinden in de winkel.