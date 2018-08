Brand Tata Steel veroorzaakt door lekkend staal

IJMUIDEN - De brand bij Tata Steel van vanmiddag lijkt volgens woordvoerder Robert Moens te zijn veroorzaakt door lekkend staal.

Het vloeibare staal kwam vrij bij de continugietmachines, aldus Moens tegen het Noordhollands Dagblad.

Lees ook: Alarm bij Tata Steel vanwege brand

Het bedrijf riep direct de hulp in van de regiobrandweer: "We hebben opgeschaald voor het geval dat, omdat je nooit weet hoe zo'n brand zich ontwikkelt. Met de assistentie van de regiobrandweer was de brand snel brand meester."

Tata Steel beschouwt de brand bij de Staalfabriek als een 'kleine brand'. Niemand raakte bij de brand gewond.