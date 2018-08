De zomer die alles goed maakt voor Beach Inn

IJMUIDEN - Ze willen nog wel eens klagen, de strandtenthouders. Vaak hebben ze daar alle reden toe, maar deze zomer maakt alles goed. Voor de strandtenten is 2018 nu al een geweldig jaar, terwijl het seizoen nog niet eens voorbij is.

Op het strand van IJmuiderslag geniet Peter de Bie van Beach Inn volop na van de mooie maanden die achter hem liggen. Nu het niet meer zo extreem warm is en dus minder druk, heeft hij eindelijk tijd om op de hectische maanden te reflecteren. "Het was uitzonderlijk", zegt hij. "We hebben als team alles op alles moeten zetten om het goed te laten lopen, maar het is gelukt."

Deze zomer is een cadeautje

Vooral de avonden waren hectisch. "Het leek soms wel of er schepen met vluchtelingen waren aangekomen... En de mensen bleven lekker lang zitten. Vaak gingen pas om een uur of twaalf de laatste gasten weg." Voor de Bie was de periode een mooie opsteker na een moeilijke tijd. In februari 2012 brandde Beach Inn tot de grond toe af. "Daarna was het toch wel een beetje worstelen. Maar je moet door. En dan is deze zomer wel een cadeautje hoor. Echt een mooie beloning."