Deel dit artikel:











Grote schade na brand zonnestudio in Purmerend Foto: Inter Visual Studio / Arjen Tushuizen Foto: Inter Visual Studio / Arjen Tushuizen Foto: Inter Visual Studio / Arjen Tushuizen Foto: Inter Visual Studio / Arjen Tushuizen

PURMEREND - Er brak om 5.00 uur vannacht brand uit in zonnestudio Big Sun aan het Wormerplein in Purmerend. De brandweer wist de brand snel te blussen, maar de schade aan het pand is enorm.

De brand was ontstaan in de entree van van de zonnestudio. Buren van het pand kampen met rook- en stankoverlast en Stephan van Veen geeft aan dat de schrik erin zit. "Het ziet eruit alsof het is aangestoken, maar dat is niet aan mij om te beoordelen." De politie houdt rekening met brandstichting en is op zoek naar getuigen. Mensen die ten tijde van de brand iets verdachts heben gezien, kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844.