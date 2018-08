Gemeenten en startups zoeken samen oplossingen in Metropoolregio

NOORD-HOLLAND - Negen gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam gaan samen met startups slimme en innovatieve oplossingen zoeken voor problemen in de regio.

Na eerdere succesvolle edities van 'Startup in Residence', in steden als Amsterdam, Den Haag en Utrecht, wordt het startup-programma nu regionaal aangeboden. De gemeenten Almere, Amsterdam, Diemen, Haarlem, Haarlemmermeer, Lelystad, Purmerend, Velsen en Zaanstad nemen dit keer deel.



In samenwerking met bedachtte startups, worden er zoal oplossingen gezocht tegen eenzaamheid in de regio, slimme manieren om huizen op te knappen en om de openbare ruimte levendig te maken. Ook is er een 'wildcard challenge', waarbij een oplossing voor een niet-vooropgesteld probleem kan worden ingezonden. De gemeente stelt geld beschikbaar om de bedachtte oplossing uit te voeren.



Een overzicht van alle vraagstukken is hier te vinden.



Deelnemen

Startups, scale-ups, innovatieve mkb'ers en sociaal ondernemers, die maximaal vijf jaar staan ingeschreven bij de KvK, mogen oplossingen insturen voor de vastgestelde vraagstukken en de 'wildcard challenge'. Het programma 'Startup in Residence' biedt samen met de deelnemende gemeenten een trainingsprogramma aan van zes maanden. De deelnemers worden begeleid, krijgen de ruimte om pilots te doen en de oplossingen te testen in de regio.



Het voordeel van de regionale editie van 'Startup in Residence' is dat de innovatieve oplossingen die in de ene gemeente worden getest, vervolgens ook in een andere gemeente kunnen worden toegepast. Als deelnemer aan het programma kost je dat 12 uur per week.



De inschrijving om deel te nemen aan het startup-programma is vandaag geopend en sluit op 14 oktober 2018. Daarna worden de beste drie ideeen per vraagstuk uitgenodigd om de oplossing te presenteren. Hieruit komt een winnaar die zijn/haar idee mag gaan uitvoeren.