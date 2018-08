Jordie van der Laan: "Ik teken niet bij Telstar om het hele seizoen op de bank te zitten"

VELSEN-ZUID - Telstar-aanwinst Jordie van der Laan kijkt heel erg uit naar vrijdagavond. Dan begint de eerste divisie en de spits hoopt daar zijn eerste minuten als profvoetballer te maken. "Ze vroegen bij de club naar welke wedstrijd ik het meeste uitkijk. Dat is vrijdag tegen RKC Waalwijk, want dan gaat het beginnen."

Proefperiode

Na een proefperiode van een week werd maandag bekend dat Telstar en Van der Laan met elkaar doorgaan. "Ik merkte meteen dat het niveau hoger is en dat het sneller gaat dan bij Cuijk. Maar ik ben wel iemand die zich snel kan aanpassen. Ook qua fitheid had ik niet het idee dat ik minder was dan de rest."

Goed gevoel

In de kleedkamer na de laatste oefenwedstrijd tegen FC Den Bosch was trainer Mike Snoei enthousiast. Van der Laan kreeg toen het idee dat er een contract voor hem klaar zou liggen. "Hij gaf in de groep eigenlijk al aan dat ik erbij hoorde, dus toen was het voor mij wel helder. In het weekend hebben ze toen de knoop doorgehakt."

Veel gescoord

Van der Laan (24) speelde zich afgelopen seizoen in de kijker bij JVC Cuijk. "Ik ben in de winterstop al benaderd door meerdere clubs uit de eerste divisie. Dat ze mij in de gaten hielden", vervolgt de spits. "Ik heb veel doelpunten gemaakt (25 goals afgelopen seizoen, red.), dus dan hoop je altijd dat er wat leuks komt. Ik heb toen bij DOVO getekend, maar wel met de clausule dat ik naar een profclub kon. Een kleine drie weken geleden belde Telstar uiteindelijk."

Basisplaats

De aanvaller gaat voor een basisplaats. "Ik zie mijn kansen goed in. Ik teken niet om het hele seizoen op de bank te zitten natuurlijk. Mijn eerste doel is om mezelf in de basis te spelen."

Vrijdagavond begint Telstar de eerste divisie met een uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk. NH Sport is er live bij met flitsen op de radio tussen 19.00 en 22.00 uur.